Спортивную одежду изъяли полицейские из магазина в Тамбовской области

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:49:02+03:00

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В полицию поступила информация, что в одном из магазинов Моршанска на Октябрьской площади продают спортивные товары с признаками контрафакта. Полицейские выехали на место и провели проверку.

- Продавец был опрошен сотрудниками полиции, предоставить сопроводительные документы на реализуемый товар он не смог, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - 178 единиц спортивных товаров - спортивные костюмы, обувь, спортивные брюки, шорты, майки - были изъяты сотрудниками моршанской полиции. Вещи направлены на специальное исследование на предмет наличия признаков контрафакта.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

Сообщить о реализации товаров с признаками контрафакта можно по телефону доверия УМВД по Тамбовской области (8-475-2) 79-09-54.