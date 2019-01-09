Спортивную одежду изъяли полицейские из магазина в Тамбовской области
В полицию поступила информация, что в одном из магазинов Моршанска на Октябрьской площади продают спортивные товары с признаками контрафакта. Полицейские выехали на место и провели проверку.
- Продавец был опрошен сотрудниками полиции, предоставить сопроводительные документы на реализуемый товар он не смог, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - 178 единиц спортивных товаров - спортивные костюмы, обувь, спортивные брюки, шорты, майки - были изъяты сотрудниками моршанской полиции. Вещи направлены на специальное исследование на предмет наличия признаков контрафакта.
Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области
Сообщить о реализации товаров с признаками контрафакта можно по телефону доверия УМВД по Тамбовской области (8-475-2) 79-09-54.