Полицейские задержали тамбовчанина с наркотиком в кармане

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:18:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий на улице Свободной города Тамбова 7 января полицейские задержали 38-летнего мужчину. При личном досмотре оперативники обнаружили у него в кармане 0,21 грамма N-метилэфедрона. Выяснилось, что его он приобрел бесконтактным способом через тайник-закладку для личного потребления. Наркотическое вещество было изъято.

- Стоит отметить, что ранее мужчина был неоднократно судим за совершения ряда преступлений, в что числе и за незаконный оборот наркотиков. В настоящее время решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.