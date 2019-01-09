2019-01-09T12:18:07+03:00
Происшествия

Полицейские задержали тамбовчанина с наркотиком в кармане

Ранее мужчина уже имел проблемы с законом
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий на улице Свободной города Тамбова 7 января полицейские задержали 38-летнего мужчину. При личном досмотре оперативники обнаружили у него в кармане 0,21 грамма N-метилэфедрона. Выяснилось, что его он приобрел бесконтактным способом через тайник-закладку для личного потребления. Наркотическое вещество было изъято.

- Стоит отметить, что ранее мужчина был неоднократно судим за совершения ряда преступлений, в что числе и за незаконный оборот наркотиков. В настоящее время решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбов вошел в десятку самых православных российских городов
В Тамбовской области похитителя свинины вычислили по следам обуви
Спортивную одежду изъяли полицейские из магазина в Тамбовской области
11-летняя девочка пострадала в ДТП в Тамбовской области
У тамбовчанки из квартиры украли микроволновку и телевизор
Водитель легковушки погиб в ДТП в Тамбовской области
Тамбовская область получит деньги на бесплатные лекарства для льготников
В Тамбовской области подорожает проезд на электричках
1 человек погиб, 25 получили ранения в новогодних ДТП в Тамбовской области
В Тамбовской области около 120 лучших работников культуры получат денежное поощрение
В Тамбове на Рождество сын пытался задушить мать
В Тамбовской области во время застолья мужчина избил табуретом собутыльника
Рождественские богослужения в тамбовских храмах прошли без происшествий
На Тамбовщине погиб белгородский охотник
В тамбовской многоэтажке из-за утечки газа вспыхнул пожар
Медкомплексы «на колесах» обследовали 50 тысяч тамбовчан
18-летняя тамбовчанка украла из магазина дорогостоящий алкоголь
Тамбовчанку обворовали прямо на рабочем месте
В Тамбовской области племянник расправился с дядей, который днем ранее отметил день рождения
Тамбовские усадьбы приглашают гостей праздновать Рождество
На Тамбовщине нашли «паленый» алкоголь
В Рождественскую ночь тамбовчан развезут по домам