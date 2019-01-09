11-летняя девочка пострадала в ДТП в Тамбовской области

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:24:04+03:00

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В минувшие выходные, 5 января, в 19 часов 16 минут на улице Интернациональной около дома №28 города Мичуринска произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «Лада Приора», 23-летняя девушка, при совершении маневра поворота налево допустила столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 45-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии пассажир автомобиля «Лада Гранта» - 11-летняя девочка получила телесные повреждения, медики осмотрели ее на месте происшествия.