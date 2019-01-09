2019-01-09T11:08:23+03:00
Происшествия

У тамбовчанки из квартиры украли микроволновку и телевизор

Вором оказался 19-летний парень
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть отдела полиции № 1 Тамбова поступило сообщение о краже от 27-летней женщины, проживающей по улице 1-я Полковая. Она рассказала, что у нее из квартиры украли микроволновую печь и телевизор.

Полицейские опросили соседей потерпевшей и осмотрели место кражи. По оперативной информации был задержан 19-летний молодой человек, который сознался стражам порядка в совершенном преступлении. Похищенную технику вернули обратно владелице. Выяснилось, что ранее парень уже промышлял воровством.

- В настоящий момент ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», - прокомментировали в УМВД России по Тамбовской области.

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