Водитель легковушки погиб в ДТП в Тамбовской области

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:42:02+03:00

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7 января в 16 часов 5 минут на 6-м километре автодороги «Гавриловка 2 - Аненнка - Осино-Гай-Ивановка», проходящей по территории Гавриловского района, произошло дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь человека.

- Водитель автомобиля «ЗАЗ-ШАНС», 42-летний мужчина, не справился с управлением транспортного средства и допустил съезд с дороги в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии водитель автомобиля от полученных травм скончался в Гавриловской центральной районной больнице.

Всего за минувшие выходные и праздничные дни, с 1 по 8 января, на территории региона сотрудники ГИБДД зарегистрировали 18 ДТП, в которых два человека погибли и 30 получили ранения. Напомним, за первые дни нового года произошло 15 аварий.