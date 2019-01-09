Тамбовская область получит деньги на бесплатные лекарства для льготников
В регионе порядка 25 тысяч федеральных льготников
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236 миллионов рублей получит Тамбовская область в наступившем году из федерального бюджета на обеспечение льготной категорий населения лекарствами, медицинскими изделиями и специальным питанием для детей-инвалидов.
- Общая сумма денежного пособия, выделяемого регионам, составит более 31 миллиарда рублей. Бесплатные лекарства и специальное питание получат порядка 3 миллионов россиян, в том числе около 25 тысяч федеральных льготников Тамбовской области, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.