Тамбовская область получит деньги на бесплатные лекарства для льготников

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:19:36+03:00

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236 миллионов рублей получит Тамбовская область в наступившем году из федерального бюджета на обеспечение льготной категорий населения лекарствами, медицинскими изделиями и специальным питанием для детей-инвалидов.

- Общая сумма денежного пособия, выделяемого регионам, составит более 31 миллиарда рублей. Бесплатные лекарства и специальное питание получат порядка 3 миллионов россиян, в том числе около 25 тысяч федеральных льготников Тамбовской области, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.