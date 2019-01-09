2019-01-09T10:08:48+03:00
Общество

В Тамбовской области подорожает проезд на электричках

За 10 километров пути с 1 февраля пассажиры заплатят уже 19 рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области пересмотрели тарифы на проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Как сообщается в приказе управления по регулированию тарифов, вместо прежних 18 рублей 20 копеек, с 1 февраля 2019 года жители региона за 10 километров пути будут платить уже 19 рублей.

Вместе с тем, по расчетам специалистов управления, экономически обоснованная стоимость проезда составляет 74 рубля 34 копейки за одну десятикилометровую зону. Разницу между тарифами — реальными и установленными для пассажиров, компании-перевозчику — АО «ППК «Черноземье» компенсируют из областного бюджета.

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