В Тамбовской области около 120 лучших работников культуры получат денежное поощрение

8 Янв. 2019 2019-01-08T12:26:11+03:00

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Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, после новогодних праздников в Тамбове будут чествовать лучших работников культуры. В 2018 году по итогам конкурсного отбора было определено почти 120 победителей в разных номинациях, которые удостоятся стимулирующих выплат.

Денежные поощрения получат 18 работников культурно-досуговых учреждений, 13 библиотекарей, 9 работников музеев, 14 педагогов образовательных учреждений, 20 работников театрально – концертных учреждений.

В номинации «За преданность профессии» отобрали 16 деятелей культуры. Также 4 молодых специалиста получат стимулирующие выплаты на реализацию разработанных инновационно - экспериментальных проектов в муниципальных учреждениях культуры и организациях дополнительного образования.

Кроме того, денежные призы выплатят 14 сельским учреждениям культуры, ставших победителями в номинациях «Лучшее культурно – досуговое учреждение», «Лучшая библиотека», «Лучший музей» и 8 работникам сельских учреждений культуры.