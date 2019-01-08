В Тамбове на Рождество сын пытался задушить мать

8 Янв. 2019 2019-01-08T11:58:22+03:00

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Вчера, 7 января, в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Тамбову поступило сообщение от жильцов многоэтажного дома по улице 2-ая Шацкая о том, что мужчина избивает и угрожает убить свою 56-летнюю мать.

Прибывшие на сигнал полицейские выяснили, что между сыном и родительницей произошел конфликт на бытовой почве. Женщина сделала своему 34-летнему ребенку замечание из-за того, что тот долгое время злоупотреблял алкоголем. Мужчина возмутился и начал избивать ее, а потом накинул веревку на шею и попытался задушить. Матери удалось вырваться и убежать на улицу, злоумышленник с ножом последовал за ней.

- При виде сотрудников правоохранительных органов он спрятался в своей квартире и угрожал поджечь ее. В результате длительных переговоров полицейскими удалось войти в помещение и задержать хулигана. Он был доставлен в полицию, где был опрошен на предмет совершения противоправных действий. В отношении него отделом дознания ОП № 3 УМВД России по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Сотрудниками полиции опрашиваются свидетели, собраны улики и доказательства совершения преступления. - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Как выяснилось, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Что касается его матери, то женщину доставили в одну из городских больниц областного центра, и после оказания необходимой медицинской помощи отпустили домой.