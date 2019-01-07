Рождественские богослужения в тамбовских храмах прошли без происшествий

7 Янв. 2019 2019-01-07T12:50:39+03:00

На них побывали более 20 тысяч верующих

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Праздничные богослужения в честь Рождества Христова состоялись в 145 храмах Тамбовской области. Участие в них приняли более 20 тысяч верующих. По информации регионального УМВД, службы прошли без происшествий.

- Общественный порядок охраняли более 700 сотрудников органов внутренних дел, представители добровольных народных дружин, ЧОПов и казачества. До начала богослужений сотрудники полиции со служебными собаками тщательным образом обследовали территорию вокруг церквей в целях недопущения террористической угрозы. Возле наиболее посещаемых храмов были установлены рамки металлодетекторов. Все эти объекты были взяты под усиленную охрану. В местах проведения богослужений и прилегающей к храмам территории безопасность дорожного движения обеспечивали сотрудники ГИБДД, - сообщает пресс-служба ведомства.

Добавим, что в ночь с 6 на 7 января в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении клириков совершил Божественную литургию святителя Василия Великого, по окончании которой обратился к собравшимся с архипастырским словом.

Фото: Тамбовская митрополия