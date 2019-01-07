На Тамбовщине погиб белгородский охотник

7 Янв. 2019 2019-01-07T12:02:52+03:00

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В Сосновском районе возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Белгорода, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

По версии следствия, инцидент произошел 4 января. Подозреваемый, будучи профессиональным охотником и имеющим разрешение на хранение и ношения охотничьего оружия, отправился с приятелем на охоту в Сосновский район. Мужчина увидел бегущее животное и направил в его сторону ствол охотничьего карабина, после чего стал стрелять. По неосторожности один из выстрелов попал прямо в товарища. От полученного огнестрельного ранения 41-летний житель Белгородской области скончался.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.