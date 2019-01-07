В тамбовской многоэтажке из-за утечки газа вспыхнул пожар

7 Янв. 2019 2019-01-07T12:00:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбове, 6 января, в многоэтажном доме по улице Володарского, 6 произошел пожар, в результате которого сгорела квартира на площади 30 кв.м. Соседние квартиры остались в целостности, однако в подъезде на лестничных пролетах были выбиты стекла. К счастью, погибших и пострадавших нет.

- На месте пожара работали: два отделения ПЧ-5, одно отделение ПЧ-3 АЛ, дознаватель отдела надзорной деятельности города Тамбова. Всего от МЧС к ликвидации пожара привлекалось 10 человек и 3 единицы техники, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области.

В соцсетях тамбовчане писали, что якобы в квартире произошел серьезный взрыв, однако действительности это не соответствует. Согласно предварительному заключению газовой службы АО «Газпром-Газораспределение Тамбов», причиной ЧП стала незначительная утечка газа, накопление и вспышка с последующим возгоранием.

- Несмотря на то, что визуально повреждения в примыкающей квартире минимальны, на среду назначено проведение комиссионного обследования для определения безопасности несущих конструкций, - прокомментировали в информационном управлении администрации Тамбова.

Фото: "Подслушано в Тамбове" в Instagram