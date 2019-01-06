2019-01-06T12:10:29+03:00
Общество

Медкомплексы «на колесах» обследовали 50 тысяч тамбовчан

У 36 человек нашли рак легкого, а еще у 16 - туберкулез
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пациентами мобильных комплексов стали больше 50 тысяч человекПациентами мобильных комплексов стали больше 50 тысяч человек
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В прошлом году более 50 тысяч тамбовчан прошли обследование, которое организовали для них в передвижных медицинских комплексах. Напомним, в арсенале тамбовских медиков, которые выезжают в районы, имеются мобильные флюорограф, маммограф, диагностический комплекс и стоматологический кабинет. Особое внимание при этом уделяется профилактике социально опасных заболеваний и, прежде всего, туберкулеза. Так, специалисты областного противотуберкулезного диспансера осмотрели свыше 43 тысяч человек в 23 районах области. Наиболее активно флюорографию в качестве диагностики использовали в Мордовском, Жердевском, Первомайском, Бондарском, Моршанском, Староюрьевском и Мучкапском районах. В результате медики впервые выявили 15 пациентов с туберкулезом легких, 36 человек с раком легкого и 614 человек с хроническими легочными заболеваниями.

- В 2018 году за счет средств резервного фонда правительства РФ дополнительно приобрели еще флюорографический и маммографический мобильные комплексы на сумму свыше 31 миллиона рублей, - сообщили в региональном управлении здравоохранения. - В 2019 году после новогодних праздников новые мобильные медицинские комплексы также задействуют в обследовании жителей отдаленных сел.

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