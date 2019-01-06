18-летняя тамбовчанка украла из магазина дорогостоящий алкоголь

6 Янв. 2019 2019-01-06T11:42:43+03:00

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5 января в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от директора одного из магазинов, расположенного на ул. Лаврова города Мичуринска. Женщина сообщила полицейским, что 3 января в магазине была совершена кража нескольких бутылок алкогольной продукции на общую сумму 5200 рублей. Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в магазине, после чего оперативникам стали известны приметы подозреваемой. К совершению кражи оказалась причастна 18-летняя девушка, которая ранее неоднократно совершала кражи и имела проблемы с законом.

- Сотрудники полиции задержали подозреваемую и доставили ее в отдел внутренних дел для дачи показаний, - сообщили в УМВД по Тамбовской области. - В совершении кражи девушка созналась. В настоящее время решается вопрос о привлечении жительницы Мичуринска к уголовной ответственности.