2019-01-06T11:42:43+03:00
Происшествия

18-летняя тамбовчанка украла из магазина дорогостоящий алкоголь

Общая сумма ущерба оценивается в 5 с лишним тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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5 января в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от директора одного из магазинов, расположенного на ул. Лаврова города Мичуринска. Женщина сообщила полицейским, что 3 января в магазине была совершена кража нескольких бутылок алкогольной продукции на общую сумму 5200 рублей. Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в магазине, после чего оперативникам стали известны приметы подозреваемой. К совершению кражи оказалась причастна 18-летняя девушка, которая ранее неоднократно совершала кражи и имела проблемы с законом.

- Сотрудники полиции задержали подозреваемую и доставили ее в отдел внутренних дел для дачи показаний, - сообщили в УМВД по Тамбовской области. - В совершении кражи девушка созналась. В настоящее время решается вопрос о привлечении жительницы Мичуринска к уголовной ответственности.

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