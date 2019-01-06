Тамбовчанку обворовали прямо на рабочем месте

6 Янв. 2019 2019-01-06T11:33:49+03:00

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5 января в дежурную часть МОМВД России «Рассказовский» поступило сообщение о краже. 32-летняя женщина рассказала полицейским, что в селе Подоскляй Рассказовского района в помещении спортивного комплекса, где она работает, неизвестный похитил из ее сумки 11 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска и участковый уполномоченный полиции выехали на место. Они выяснили, что к совершению преступления оказалась причастна одна из сотрудниц спортивного комплекса – 30-летняя женщина. В совершении кражи она созналась.

- В настоящее время в отношении подозреваемой решается вопрос о привлечении ее к ответственности в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в УМВД по Тамбовской области.