2019-01-05T19:21:41+03:00
Происшествия

В Тамбовской области племянник расправился с дядей, который днем ранее отметил день рождения

36-летний мужчина скончался от сильных побоев
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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2 января этого года в одной из квартир жилого дома по улице Липецкое шоссе города Мичуринска обнаружили тело 36-летнего местного жителя с явными признаками насильственной смерти. В расправе над мужчиной заподозрили его 24-летнего племянника. Как выяснили следователи, будучи пьяным, во время ссоры он избил своего родственника, который от полученной открытой черепно-мозговой травмы скончался на месте происшествия. Накануне у потерпевшего был день рождения.

- По данному факту следственным отделом по городу Мичуринск следственного управления СК России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Племянник погибшего задержан, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - В настоящее время судом по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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