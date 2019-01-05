2019-01-05T13:46:30+03:00
Общество

Тамбовские усадьбы приглашают гостей праздновать Рождество

Необычные мероприятия подготовили в Ивановке, музеях Вернадского и Чичерина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовчан приглашают посетить усадьбыТамбовчан приглашают посетить усадьбы
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Музей-усадьба В. И. Вернадского предлагает детям и их родителям окунуться в радостную атмосферу самого волшебного праздника в году 6 января. Гости усадьбы познакомятся с традициями празднования Рождества в семье Вернадских, станут участниками костюмированной инсценировки «Пришла Коляда — отворяй ворота!», на которой узнают об обычаях и обрядах, сопровождающих святки. А еще поиграют в народные игры, поучаствуют в конкурсах и викторинах. Всем желающим представится возможность погадать при свечах. Для детей пройдет мастер-класс по изготовлению поясов. Завершится праздник чаепитием со сладостями. Начало в 11 часов.

6 января в Музее-усадьбе «Ивановка» пройдет Детский сочельник, во время которого прозвучат колядки, будут организованы потехи и забавы у елки, пройдет чемпионат по скоростному спуску на ледянках, после которого гостей ждет чаепитие и концерт фортепианной музыки. Начало в 12:00 часов. А 7 января в «Ивановке» будут праздновать Рождество. Гостей ждет концертная программа для взрослых, открытие выставки рождественской открытки, танцевальная программа и традиционное чаепитие. Начало в 12 часов.

Дом-музей Г. В. Чичерина в Тамбове приглашает гостей на праздничные экскурсии в стиле прошлого века «Рождество и Новый год в доме Чичериных». На пороге музея гостей встретит горничная. Она и будет экскурсоводом и проводником в минувшую эпоху. Маленькие Соня и Юра расскажут, как праздновали Рождество в 19-ом веке. А домовой - хранитель Дома Чичериных поведает историю праздника. Экскурсии проводятся по предварительной записи, телефон: +7 (4752) 72-44-00.

Всю информацию о праздничных мероприятиях, которые в эти дни проходят в Тамбовской области, можно найти на Информационно-туристическом портале региона - http://turtmb.ru

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