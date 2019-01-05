2019-01-05T13:33:41+03:00
Происшествия

На Тамбовщине нашли «паленый» алкоголь

Торговлю поддельным спиртным организовали в Мичуринске
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В полицию Мичуринска поступила информация о продаже в городе контрафактной алкогольной продукции. Оперативная группа провела розыскные мероприятия, в ходе которых факт незаконной торговли спиртными напитками подтвердился. Полицейские опросили продавца алкоголя и свидетелей. Изъято 107 бутылок алкоголя различных наименований с признаками контрафакта. Сейчас проводится исследование сомнительной продукции, результаты которого станут основанием для проведения дальнейшего расследования.

- Ответственность за продажу контрафактной продукции, а также их сбыт прописаны в ст. 14.10 Кодекса административных правонарушений РФ, где предусмотрены значительные административные штрафы с параллельной конфискацией товаров. В каждом случае товар изымается, - сообщили в региональном УМВД.- Напоминаем гражданам, что покупка дешевого алкоголя без торговых акцизных марок может привести к тяжелому отравлению.

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