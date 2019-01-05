2019-01-05T13:16:56+03:00
Общество

В Рождественскую ночь тамбовчан развезут по домам

К храмам подадут 18 автобусов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Рождественскую ночь будут работать 18 автобусовВ Рождественскую ночь будут работать 18 автобусовФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Традиционно тамбовчане в Рождественскую ночь отправляются на праздничную службу в храмы города. Как сообщили в администрации города Тамбова, несмотря на то, что богослужение завершится далеко за полночь, горожане смогут беспрепятственно воспользоваться общественным транспортом для возвращения домой.

Муниципальным учреждением «Пассажирские перевозки» 7 января к 01:00 будет организована подача 18 единиц общественного транспорта для развоза горожан после праздничного Рождественского богослужения:

- на остановочный пункт «Володарского», расположенный по нечетной стороне улицы Московской, - 1 автобус по маршруту № 8, который проследует на улицу Чичерина с заездом на железнодорожный вокзал;

- на улицу Степана Разина (к «Вечному огню») - 6 автобусов по маршрутам № 8, следующих на улицу Чичерина через улицу Студенецкая набережная, №№11т, 17, 18, 31, 23;

- на остановочный пункт «Парк культуры», расположенный по четной стороне ул. Советской - 2 троллейбуса по маршруту №8м, № 20, следующих на МЖК с заездом на железнодорожный вокзал;

- на остановочный пункт «Парк культуры», расположенный по нечетной стороне ул. Советской, - 1 троллейбус по маршруту № 1;

- на остановочный пункт «Дом-музей Чичерина», расположенный по четной стороне ул. Советской, - 1 троллейбус по маршруту № 8м;

- на остановочный пункт «Дом-музей Чичерина», расположенный по нечетной стороне ул. Советской, - 1 троллейбус по маршруту № 8м;

- на остановочный пункт «Сергеева – Ценского» - 3 автобуса по маршрутам № 1, 33, 8;

- на ул. К.Маркса к храму Святой Троицы - 2 автобуса (I автобус следует по улицам Рылеева, Магистральная, Мичуринская, Советская, II автобус следует по улицам Рылеева, Чичерина, Мичуринская, мкр. Северный);

- к Храму новомучеников Церкви Русской на Полынковском кладбище - 1 автобус по маршруту №31;

- к Христорождественскому храму – 2 автобуса.

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