2019-01-05T12:54:40+03:00
Происшествия

Тамбовчанин пытался «откупиться» от полицейского 15-ю тысячами рублями

50-летний мужчина попался пьяным за рулем
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Полицейский отказался от взяткиПолицейский отказался от взятки
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В Сосновском районе сотрудники ДПС обнаружили за рулем пьяного водителя. 50-летнего автомобилиста проводили в патрульный автомобиль, чтобы составить на него протокол об административном правонарушении ст. 12.26 КоАП РФ. Чтобы избежать наказания нарушитель попыталась передать сотруднику ДПС 15000 рублей. Полицейский от получения взятки отказался и сообщил о случившемся своему руководству. Попытка дачи взятки сотруднику полиции при исполнении служебных обязанностей была зафиксирована.

- УМВД России по Тамбовской области напоминает: дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействия) является уголовно наказуемым деянием, - говорят в региональном УМВД. - Наказание предусматривает штраф в размере до полутора миллионов рублей, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.

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