На Тамбовщине отремонтируют три плотины

5 Янв. 2019 2019-01-05T12:05:28+03:00

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В Тамбовской области ежегодно проводится работа по модернизации и поддержанию работоспособности системы гидротехнических сооружений. Продолжится она и в текущем году. В планах - капитальный ремонт трех плотин в Моршанском, Тамбовском и Бондарском районах. Кроме того, начаты ремонтные работы еще двух ГТС в Сампурском и Мордовском районе, которые завершатся в 2020 году.

На водохозяйственные мероприятия в 2019 году планируется потратить около 40 миллионов рублей средств федерального бюджета, - сообщили в администрации Тамбовской области.

Напомним, что в 2018 году возведена новая подпорная плотина на реке Пичаевка в Пичаевском районе области. Объект введен в эксплуатацию. Гидротехническое сооружение позволит улучшить водообеспечение района и повысит водность реки Пичаевка. Всего же с 2005 года в Тамбовской области капитально отремонтировано более 76 плотин на прудах, где опасность затопления населенных пунктов была особенно велика. К финансированию работ практически во всех случаях привлекались средства федерального бюджета.