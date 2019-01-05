Льготные талоны тамбовчанам заменят социальные карты

5 Янв. 2019 2019-01-05T11:51:24+03:00

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Современная технология электронной оплаты проезда на общественном транспорте должна стать доступной и начать использоваться в каждом уголке нашего региона в течение первых шести месяцев 2019 года.

Как сообщают в администрации Тамбовской области, к этому времени будет обеспечена работа специальной сети пунктов их распространения и пополнения. Для пассажиров с правом льготного проезда в общественном транспорте будут предусмотрены индивидуальные многоразовые социальные транспортные карты (СТК). Они заменят нынешние талоны, чья продажа будет прекращена с 1 марта 2019 года.

Для плавного перехода к новой системе до 1 мая будет действовать переходный период, в течение которого оплатить льготный проезд по-прежнему можно будет талонами, оставшимися на руках у жителей области. Согласно намеченным планам до конца февраля 2019 года всем перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки в Тамбовской области, будут предоставлены транспортные терминалы.

- Для Тамбовской области внедрение такой системы – не просто «дань моде», а комплексный инструмент управления сферой пассажирских перевозок. Специалистам станут доступны точные данные о количестве пассажиров перевозимых по маршрутам, по рейсам, по категориям пассажиров и формам оплаты, что станет основой для принятия решений о развитии транспорта в интересах жителей области и позволит повышать качество транспортного обслуживания, - пояснили в областном управлении автомобильных дорог и транспорта.

В течение ноября-декабря 2018 года бесконтактная оплата банковской картой заработала на автобусных маршрутах в Моршанском, Сосновском и Уваровском районах, в Моршанске, Котовске и на отдельных маршрутах Тамбова. О том, что можно заплатить за проезд бесконтактной банковской картой, пассажирам сообщают специальные наклейки на автобусах. В ближайшее время к системе подключат перевозчиков Инжавинского, Мордовского, Пичаевского, Сампурского и Токаревского районов. Перевозчики города Мичуринска и Мичуринского района также готовятся к подключению к этой системе. В скором времени станет доступен официальный сайт, на котором будет размещена вся необходимая информация для тамбовчан, связанная с использованием бесконтактной оплаты проезда.