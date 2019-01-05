2019-01-05T11:51:24+03:00
Общество

Льготные талоны тамбовчанам заменят социальные карты

Нововведение заработает уже в марте этого года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
На Тамбовщине внедрят современную систему оплаты проездаНа Тамбовщине внедрят современную систему оплаты проезда
Изменить размер текста:

Современная технология электронной оплаты проезда на общественном транспорте должна стать доступной и начать использоваться в каждом уголке нашего региона в течение первых шести месяцев 2019 года.

Как сообщают в администрации Тамбовской области, к этому времени будет обеспечена работа специальной сети пунктов их распространения и пополнения. Для пассажиров с правом льготного проезда в общественном транспорте будут предусмотрены индивидуальные многоразовые социальные транспортные карты (СТК). Они заменят нынешние талоны, чья продажа будет прекращена с 1 марта 2019 года.

Для плавного перехода к новой системе до 1 мая будет действовать переходный период, в течение которого оплатить льготный проезд по-прежнему можно будет талонами, оставшимися на руках у жителей области. Согласно намеченным планам до конца февраля 2019 года всем перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки в Тамбовской области, будут предоставлены транспортные терминалы.

- Для Тамбовской области внедрение такой системы – не просто «дань моде», а комплексный инструмент управления сферой пассажирских перевозок. Специалистам станут доступны точные данные о количестве пассажиров перевозимых по маршрутам, по рейсам, по категориям пассажиров и формам оплаты, что станет основой для принятия решений о развитии транспорта в интересах жителей области и позволит повышать качество транспортного обслуживания, - пояснили в областном управлении автомобильных дорог и транспорта.

В течение ноября-декабря 2018 года бесконтактная оплата банковской картой заработала на автобусных маршрутах в Моршанском, Сосновском и Уваровском районах, в Моршанске, Котовске и на отдельных маршрутах Тамбова. О том, что можно заплатить за проезд бесконтактной банковской картой, пассажирам сообщают специальные наклейки на автобусах. В ближайшее время к системе подключат перевозчиков Инжавинского, Мордовского, Пичаевского, Сампурского и Токаревского районов. Перевозчики города Мичуринска и Мичуринского района также готовятся к подключению к этой системе. В скором времени станет доступен официальный сайт, на котором будет размещена вся необходимая информация для тамбовчан, связанная с использованием бесконтактной оплаты проезда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовчанин пытался «откупиться» от полицейского 15-ю тысячами рублями
На Тамбовщине отремонтируют три плотины
В огне погиб 43-летний тамбовчанин
Двоих тамбовчан задержали с наркотиками
Тамбовчанина ограбили знакомые, которым он отказался занять денег
Мужчина погиб на пожаре в Тамбовской области
Табовчане станут участниками акций «Зеленая Россия» и «#ЭКОшефство»
Возбуждено уголовное дело по факту гибели матери и сына на пожаре в Тамбовской области
У тамбовчанина с автомойки угнали машину
В Тамбовской области продолжатся работы по расчистке рек
Тамбовчанин разбил окно и залез в чужую квартиру
В пожаре на Тамбовщине погиб 11-летний ребенок и его мама
В первый день нового года тамбовчане выбросили 410 тонн мусора
На Тамбовщине в пожаре погибли женщина и ребенок
«Скорая» в Тамбове в праздники совершила больше 600 выездов
В пенсионном фонде для тамбовчан открыли «горячую линию»
В новогодние праздники в Тамбове на свет появились 16 детей
Единой теплоснабжающей организацией Тамбова может стать «ГТ Энерго»
В Тамбове новый год встретили без ЧП