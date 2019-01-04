2019-01-04T14:51:03+03:00
Происшествия

В огне погиб 43-летний тамбовчанин

Загорелась двухкомнатная квартира в Мичуринске, где он жил
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Вечером 3 января в Мичуринске на улице Гоголевской произошел пожар в жилой пятиэтажке – загорелась двухкомнатная квартира, в которой на момент ЧП находился 45-летний хозяин. Спасти мужчину не удалось, он погиб в огне.

- По данному факту в следственном отделе по городу Мичуринску СУ СК России по Тамбовской области начата доследственная проверка, в рамках которой будет установлена точная причина возгорания, - сообщили в региональном СКР.

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