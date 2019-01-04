Тамбовчанина ограбили знакомые, которым он отказался занять денег

4 Янв. 2019 2019-01-04T11:01:09+03:00

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3 января в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Тамбову обратился 43-летний мужчина, который стал жертвой разбойного нападения. Полицейские установили, что преступление произошло днем 1 января. К тамбовчанину в гости пришли двое знакомых с просьбой одолжить деньги на алкоголь.

- Услышав отказ предоставить им в пользование банковскую карту и сообщить пин-код, гости приставили нож к хозяину квартиры, - сообщили в УМВД России по Тамбовской области, - Испугавшись за свою жизнь, мужчина отдал им карту и сообщил код доступа к ней. В этот же день мужчины обналичили карту на 12 тысяч рублей в ближайшем отделении банка. Деньги были потрачены на спиртные напитки.

Сотрудники уголовного розыска просмотрели камеры видеонаблюдения банка, в котором грабители снимали деньги и установили их личности. Мужчин задержали и доставили в отдел полиции, где они признались в преступлении. Известно, что один из подозреваемых ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Следственным отделом ОП № 3 УМВД России по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». За это преступление грозит до десяти лет лишения свободы.