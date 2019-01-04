Мужчина погиб на пожаре в Тамбовской области

4 Янв. 2019 2019-01-04T10:44:24+03:00

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В Тамбовской области на пожаре в жилом доме погиб мужчина. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 4 января в 0 часов 58 минуты. Огонь заметили в кирпичном строении на улице Гоголевская в городе Мичуринске.

- Пожар ликвидирован в 1 час 12 минут, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области. - В результате пожара выгорела комната площадью 12 кв.м. Погиб мужчина. На месте пожара работали: два отделения ПСЧ-7, дознаватель отдела надзорной деятельности г. Мичуринска. Всего от МЧС к ликвидации пожара привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина возникновения пожара уточняется.