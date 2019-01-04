Табовчане станут участниками акций «Зеленая Россия» и «#ЭКОшефство»

4 Янв. 2019 2019-01-04T10:23:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Всероссийская экологическая акция «Зеленая Россия» пройдет на территории Тамбовской области в марте-апреле. В мае в нашем регионе стартует всероссийская акция по уборке берегов водоемов «Вода России», которая традиционно продлится до конца сентября 2019 года.

- Кроме того, в этом году продолжится и региональная акция «#ЭКОшефство». Будет вновь объявлен конкурс подшефных территорий: парков, скверов, дворов, - сообщили в администрации Тамбовской области. - Уже весной 2019 года некоммерческая организация «ЭкоСфера» организует чемпионат по сохранению природы в среде компьютерного экологического симулятора. Проект направлен на вовлечение молодежи в экологическую волонтёрскую работу. В 2018 году в нем приняли участие более 1000 человек, которые взяли шефство над родниками и парками, участвовали в массовых субботниках.

Напомним, в 2018 году Тамбовская область в рамках проведения мероприятий Года добровольчества присоединилась к проведению всероссийских экологических акций «Зеленая Россия», «Вода России», «Зелёный маршрут», а также была организована региональная акция «#ЭкоШефство» с участием волонтерских объединений. Представители профессионально экологического сообщества совместно с волонтерами проводили мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния природных территорий, повышение уровня экологической культуры, экологическое воспитание. В рамках всероссийских акций «Зеленая весна» и «Вода России» экологи убрали территорию парка «Дружба», прибрежную зону реки Цна в Тамбове в районе пригородного лесничества, берег Котовского водохранилища, озера Чистоозерное.

Подобные экологические акции прошли во всех городах и районах области. По данным организаторов, отраженным на всероссийской интерактивной карте акции, на Тамбовщине в ней приняли участие более 14 тысяч человек. Убран 31 участок водоемов. Кроме того, летом, в рамках всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» был проведен субботник на маршруте экологической тропы «Удивительный мир амфибий» от гостиничного комплекса «Амакс Парк Отель» до памятника природы регионального значения «Святовское озеро». Субботники в рамках акции «Зеленый маршрут» прошли также в городах Рассказово и Мичуринск.