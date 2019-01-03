Возбуждено уголовное дело по факту гибели матери и сына на пожаре в Тамбовской области

3 Янв. 2019 2019-01-03T13:07:58+03:00

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По факту гибели 41-летней женщины и 11-летнего мальчика на пожаре в селе Максимовка Жердевским МСО СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, трагедия произошла 2 января и унесла жизни матери и сына. По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за неисправности печного отопления. Известно, что на момент пожара в доме находился еще и супруг погибшей, которому удалось выжить. На данный момент глава семейства находится в больнице с обширными ожогами.

- Следователи завершили осмотр места происшествия, опросили очевидцев произошедшего и родственников погибших, назначено ряд экспертиз, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.