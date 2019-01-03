У тамбовчанина с автомойки угнали машину

3 Янв. 2019 2019-01-03T12:05:41+03:00

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В минувшую среду, 2 января, около девяти часов вечера 18-летний парень заехал на своем автомобиле «Лада Приора» на автомойку «Нептун», расположенную в поселке Строитель на улице Придорожной. Он вышел из машины и оставил ключи в замке зажигания, чем и воспользовался находившийся на мойке житель села Бокино. Молодой человек угнал легковушку пока ее хозяин отошел буквально на несколько минут.

Правда, далеко угонщику уехать не удалось. Сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль вместе с похитителем в Центральном микрорайоне поселка Строитель. Машина оказалась целой и невредимой.

- Горе-угонщик свою вину признал, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.