2019-01-03T11:23:16+03:00
Общество

В Тамбовской области продолжатся работы по расчистке рек

Почти за десять лет реабилитировано свыше сотни километров водных объектов
Ксения АЛЕШИНА
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Расчистка необходима более 600 километрам малых рек ТамбовщиныРасчистка необходима более 600 километрам малых рек ТамбовщиныФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В 2019 году продолжатся работы по расчистке водных объектов в нескольких районах Тамбовщины, в том числе на реке Лесной Воронеж в черте Мичуринска. Подобные мероприятия проводятся уже порядка десяти лет, и за это время было расчищено более сотни километров водотоков и водоемов.

- По оценкам специалистов экологическая реабилитация требуется еще более 600 километрам малых рек области. На территориях, прилегающих к этим водным объектам, проживает более 10 тысяч человек. Чтобы прохождение весенних паводков не проявило негативного влияния на жизнь тамбовчан, масштабные работы на водных объектах не прекращаются ни на один год, - комментируют в пресс-службе администрации Тамбовской области.

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