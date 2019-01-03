В Тамбовской области продолжатся работы по расчистке рек

3 Янв. 2019 2019-01-03T11:23:16+03:00

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В 2019 году продолжатся работы по расчистке водных объектов в нескольких районах Тамбовщины, в том числе на реке Лесной Воронеж в черте Мичуринска. Подобные мероприятия проводятся уже порядка десяти лет, и за это время было расчищено более сотни километров водотоков и водоемов.

- По оценкам специалистов экологическая реабилитация требуется еще более 600 километрам малых рек области. На территориях, прилегающих к этим водным объектам, проживает более 10 тысяч человек. Чтобы прохождение весенних паводков не проявило негативного влияния на жизнь тамбовчан, масштабные работы на водных объектах не прекращаются ни на один год, - комментируют в пресс-службе администрации Тамбовской области.