Тамбовчанин разбил окно и залез в чужую квартиру

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:20:59+03:00

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Инцидент произошел утром 1 января. Полицейским поступило сообщение о краже на улице Астраханской областного центра от 22-летнего молодого человека. Выяснилось, что неизвестный в период с 4 до 8 утра разбил окно и проник в его квартиру, откуда похитил 2 500 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Стражи порядка опросили возможных свидетелей и составили портрет подозреваемого. Вором оказался 23-летний парень, которого вскоре задержали.

- Молодого человека доставили в отдел полиции для дачи показаний. Сотрудниками полиции подозреваемый опрошен, получены признательные показания. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по п. А ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.