В пожаре на Тамбовщине погиб 11-летний ребенок и его мама

2 Янв. 2019 2019-01-02T17:51:34+03:00

В пожаре погибли 11-летний мальчик и его мама Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

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Следователи регионального СКР установят причины гибели 41-летней женщины и ее 11-летнего сына на пожаре, который произошел в час дня в селе Максимовка Жердевского района 2 января. В настоящее время в Жердевском МСО СУ СКР по Тамбовской области по этому факту проводится доследственная проверка.

- По предварительным данным причиной возгорания стало неисправное печное отопление, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

Выжить в страшном пожаре удалось лишь главе семейства. Известно, что хозяин дома с ожогами находится в больнице.

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