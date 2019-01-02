2019-01-02T17:51:34+03:00
Происшествия

В пожаре на Тамбовщине погиб 11-летний ребенок и его мама

Стали известны подробности ЧП произошедшего 2 января в Жердевском районе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В пожаре погибли 11-летний мальчик и его мамаВ пожаре погибли 11-летний мальчик и его мамаФото: ГУ МЧС России по Тамбовской области
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Следователи регионального СКР установят причины гибели 41-летней женщины и ее 11-летнего сына на пожаре, который произошел в час дня в селе Максимовка Жердевского района 2 января. В настоящее время в Жердевском МСО СУ СКР по Тамбовской области по этому факту проводится доследственная проверка.

- По предварительным данным причиной возгорания стало неисправное печное отопление, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

Выжить в страшном пожаре удалось лишь главе семейства. Известно, что хозяин дома с ожогами находится в больнице.

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