В пожаре на Тамбовщине погиб 11-летний ребенок и его мама
Стали известны подробности ЧП произошедшего 2 января в Жердевском районе
В пожаре погибли 11-летний мальчик и его мамаФото: ГУ МЧС России по Тамбовской области
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Следователи регионального СКР установят причины гибели 41-летней женщины и ее 11-летнего сына на пожаре, который произошел в час дня в селе Максимовка Жердевского района 2 января. В настоящее время в Жердевском МСО СУ СКР по Тамбовской области по этому факту проводится доследственная проверка.
- По предварительным данным причиной возгорания стало неисправное печное отопление, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.
Выжить в страшном пожаре удалось лишь главе семейства. Известно, что хозяин дома с ожогами находится в больнице.
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