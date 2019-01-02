На Тамбовщине в пожаре погибли женщина и ребенок

2 Янв. 2019 2019-01-02T16:19:56+03:00

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Пожар, в котором погибли два человека, произошел 2 января в селе Максимовка Жердевского района. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, возгорание возникло в частном доме на улице Старая в 13 часов 15 минут. Ликвидировали пожар в 13 часов 55 минут.

- В результате выгорел пол на площади 4 квадратных метра, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Погибли 41-летняя женщина и ребенок, мужчина госпитализирован. На месте пожара работали: два отделения ПСЧ-20, дознаватель отдела надзорной деятельности по Жердевскому району. Всего от МЧС к ликвидации пожара привлекалось 8 человек и 2 единицы техники. Причина возникновения пожара уточняется.