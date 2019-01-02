«Скорая» в Тамбове в праздники совершила больше 600 выездов

2 Янв. 2019 2019-01-02T16:07:51+03:00

Горожане жаловались на боли в сердце, давление, а еще несколько человек пострадали на горке в районе набережной

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В новогодние праздники скорая помощь в Тамбове более 600 раз выезжала на вызовы. Медицинские бригады находились в местах массовых гуляний, а также в полном объеме обслуживали все поступавшие телефонные звонки.

По словам медиков, в новый год вызовов поступило больше, чем в обычные дни. Впрочем, им не пришлось столкнуться с чрезвычайными ситуациями. В основном люди жаловались на повышенное давление и обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Несколько раз скорую помощь вызывали из-за травм, полученных во время катания с ледяной горки на Набережной.

- 31 декабря и 1 января кареты станции скорой помощи Тамбова выезжали на вызовы более 500 раз. В южной части областного центра вызовы обслуживают бригады учреждения «Домашний доктор». К ним поступило свыше 120 вызовов. Всем обратившимся тамбовчанам оказана вся необходимая медицинская помощь. Случаев, серьезно угрожавших жизни и здоровью людей, в местах массовых гуляний не зафиксировано, сообщили в администрации Тамбовской области.

Отмечается, что во время январских каникул, жители региона смогут без задержек получить необходимую медицинскую помощь. Так, прием и обслуживание вызовов врача на дом, оказание неотложной медицинской помощи и приемы в поликлинике, организованы в установленные часы работы поликлиник дежурными врачами учреждений. Необходимо отметить, что 2 и 5 января объявлены рабочими днями для всех государственных учреждений здравоохранения области.