2019-01-02T13:50:14+03:00
Общество

В пенсионном фонде для тамбовчан открыли «горячую линию»

Связаться со специалистами можно будет 3,4 и 8 января
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В выходные в Тамбове будет работать телефон для связи со специалистами регионального ПФР.

-Отделение ПФР по Тамбовской области информирует жителей региона о том, что в новогодние праздники (3-4 января 2019 года, 8 января 2019 года) с 9 до 16 будет работать телефонная «горячая линия» (8-4752) 79-43-99 по вопросам доставки пенсий и изменений в пенсионном законодательстве, вступающих в силу с 2019 года, - сообщили в пресс-службе ОПФР по Тамбовской области.

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