2019-01-02T13:28:49+03:00
Общество

В новогодние праздники в Тамбове на свет появились 16 детей

В больницах областного центра родились 9 девочек и 7 мальчиков
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовчан стало больше на 16 человекТамбовчан стало больше на 16 человекФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В новогодние праздники население областного центра увеличилось на 16 человек. Медицинские работники Тамбова помогли появиться на свет 9 девочкам и 7 мальчикам. Больше всего родов состоялось в перинатальном центре. Здесь в новогодние праздники родилось сразу 10 детей, причем поровну мальчиков и девочек.

- Не остались без работы и остальные роддома областного центра, - сообщили в администрации Тамбовской области. - В больнице имени Архиепископа Луки 31 декабря родился мальчик, а в первый день нового года – девочка. В акушерском отделении третьей городской больницы 31 декабря родилась девочка, а 1 января – 2 девочки и мальчик. Все новорожденные и их мамы чувствуют себя хорошо и уже в ближайшие дни покинут лечебные учреждения.

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