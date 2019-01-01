Единой теплоснабжающей организацией Тамбова может стать «ГТ Энерго»

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:36:10+03:00

Нововведение планируют внедрить с февраля этого года

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Единой теплоснабжающей организацией города Тамбова может стать АО «ГТ Энерго». Проект постановления, согласно которому общество должно получить такой статус, опубликовано на официальном сайте администрации города Тамбова.

-Учитывая владение акционерным обществом «ГТ Энерго» источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в системе теплоснабжения от ГТ ТЭЦ, размер собственного капитала общества и в соответствии с Уставом города Тамбова ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Присвоить акционерному обществу «ГТ Энерго» статус единой теплоснабжающей организации города Тамбова в системе теплоснабжения от ГТ ТЭЦ с 01.02.2019.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Тамбовская теплоэнергетическая компания» в срок до 17.02.2019 передать акционерному обществу «ГТ Энерго» информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.

3. Жилищному комитету администрации города Тамбова Тамбовской области (Гололобов) учесть присвоение статуса единой теплоснабжающей организации акционерному обществу «ГТ Энерго» при актуализации схемы теплоснабжения города Тамбова, - говорится в проекте документа мэрии.