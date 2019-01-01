Единой теплоснабжающей организацией Тамбова может стать «ГТ Энерго»
Единой теплоснабжающей организацией города Тамбова может стать АО «ГТ Энерго». Проект постановления, согласно которому общество должно получить такой статус, опубликовано на официальном сайте администрации города Тамбова.
-Учитывая владение акционерным обществом «ГТ Энерго» источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в системе теплоснабжения от ГТ ТЭЦ, размер собственного капитала общества и в соответствии с Уставом города Тамбова ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Присвоить акционерному обществу «ГТ Энерго» статус единой теплоснабжающей организации города Тамбова в системе теплоснабжения от ГТ ТЭЦ с 01.02.2019.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Тамбовская теплоэнергетическая компания» в срок до 17.02.2019 передать акционерному обществу «ГТ Энерго» информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.
3. Жилищному комитету администрации города Тамбова Тамбовской области (Гололобов) учесть присвоение статуса единой теплоснабжающей организации акционерному обществу «ГТ Энерго» при актуализации схемы теплоснабжения города Тамбова, - говорится в проекте документа мэрии.