В Тамбове новый год встретили без ЧП

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:07:16+03:00

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В ночь на 1 января 2019 года на территории Тамбовской области состоялось боле 100 мероприятий, посвященных празднованию Нового года, в которых приняло участие более 50 тысяч человек.

- Общественный порядок обеспечен в полном объеме, нарушений общественного порядка не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - В целом по области в обеспечении общественного порядка было задействовалось более 2000 тысяч сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, представителей народных дружин, частных охранных организаций и казачества. До начала массовых мероприятий кинологами с применением служебных собак проводилось обследование мест проведения праздничных мероприятий, а также прилегающих территорий на предмет обнаружения взрывчатых веществ.

Всю ночь наряды патрульно-постовой службы и дорожно-патрульной службы полиции несли службу в усиленном составе. В органах внутренних дел дежурили дополнительные оперативно-следственные группы. Общественный порядок обеспечен в полном объеме, нарушений не зарегистрировано. Усиленный вариант несения службы будет действовать до 9 января.