Тамбов попал в десятку лучших городов России

СЕГОДНЯ 15:06 2018-12-31T15:06:21+03:00

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Почти 72,5 тысячи россиян отдали свои голоса городу Тамбову в проекте «Город России. Национальный выбор — 2018». В результате областной центр занял 9 позицию в итоговом рейтинге из 83 возможных. Всего в интернет-проекте приняли участие более 6 миллионов россиян.

- Он заставил многих наших соотечественников вспомнить историю своей Родины, не только пробудив интерес к ней, но и наладив общение между жителями самых разных городов России, оторванных на многие тысячи километров. Удалось привлечь внимание граждан к стране, к ее истории и настоящему, получить невероятный по масштабам интерес к проекту со стороны массовой аудитории. Проект предоставил неограниченные возможности людям узнать много нового и интересного о культуре и достопримечательностях городов России, с новой силой возродив интерес к туризму и путешествиям по стране, - говорится на сайте организаторов конкурса.

В администрации города сообщили, что за 7 лет существования проекта Тамбов впервые достиг такой высокой позиции.