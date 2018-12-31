2018-12-31T14:57:58+03:00
Общество

Губернатор Тамбовщины пообещал закрыть мусорный полигон, из-за которого митинговали жители Никифоровского района

«Бастион», в который вложили около 100 миллионов рублей, будет закрыт и рекультивирован
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Полигон в Никифоровском районе, который должен был стать крупнейшим в области, не введут в эксплуатацию. Как сообщили в администрации Тамбовской области, 31 декабря глава администрации области Александр Никитин провел встречу с представителями Никифоровского района, которые выступают против размещения на их территории огромного полигона и организовали здесь протестный митинг, собравший тысячи местных жителей. В последний день уходящего года губернатор принял решение запретить ввоз и захоронение отходов на данный полигон, разработать проект его рекультивации, не допустить введения нового полигона, исключить оба никифоровских полигона из территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами.

- Сегодня мы ставим жирную точку в вопросе мусорных полигонов в Никифоровском районе, - сказал Александр Никитин. - Полигон «Бастион» закрыт и будет рекультивирован. А реконструированный полигон компании «ТСК» не будет введен в эксплуатацию. Кроме того, оба полигона будут исключены из территориальной схемы обращения с отходами.

Напомним, реконструкция полигона, принадлежащего сетевой компании, началась летом этого года. Здесь планировали создать объект, соответствующий всем требованиям экологического законодательства: дно полигона выложили специальным гидроизоляционным материалом, который не позволяет вредным веществам попадать в грунтовые воды и почву. Рядом с полигоном построили мусоросортировочный завод. Ранее сообщалось, что в проект вложили порядка 100 миллионов рублей…

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