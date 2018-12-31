2018-12-31T08:03:03+03:00
Происшествия

В Тамбовской области за сутки произошло 8 пожаров: есть погибшие

Один погибший проживал в Рассказово, вторая - в Первомайском районе
Ирина БУРЯКОВА
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За минувшие сутки, 30 декабря, по данным регионального МЧС, в регионе случилось шесть пожаров в жилых домах - в городе Рассказово, Пичаевском, Кирсановском, Сосновском, Моршанском и Первомайском районах. Кроме того, в Никифоровском районе загорелся гараж, а в Рассказовском - сарай.

В огне погибли двое пожилых людей - 71-летняя женщина в селе Старокленское Первомайского района и 72-летний мужчина в городе Рассказово по улице Пролетарской.

- В 10:11 поступило сообщение о пожаре в Рассказово. Возгорание ликвидировано в 10:28. В результате пожара выгорел дом внутри на площади 16 кв. метров, - информирует ГУ МЧС по Тамбовской области. - В 11:35 поступило сообщение о пожаре в селе Старокленское, в 12:20 возгорание было ликвидировано. В результате пожара жилой деревянный дом выгорел внутри на площади 40 кв. метров.

Причины гибели людей и возникновения пожаров выясняют специалисты.

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