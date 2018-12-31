2018-12-31T10:18:09+03:00
Общество

1 января общественный транспорт в Тамбове будет ходить реже обычного

И начнет работу немного позже
Ирина БУРЯКОВА
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В первый день нового 2019 года, во вторник, движение общественного транспорта в Тамбове претерпит некоторые изменения. Так, автобусы и троллейбусы начнут свою работу с 7 утра.

- 1 января транспортное обеспечение города будет осуществляться в объеме 50% от действующего расписания движения, - сообщает муниципальное учреждение "Пассажирские перевозки".

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