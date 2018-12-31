О том, как будет работать общественный транспорт на Рождество в Тамбове

СЕГОДНЯ 14:46 2018-12-31T14:55:51+03:00

18 автобусов и троллейбусов развезут тамбовчан по домам

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Традиционно многие тамбовчане в Рождественскую ночь отправляются на праздничную службу в храмы города. Несмотря на то, что богослужение завершится далеко за полночь, горожане смогут воспользоваться автобусами и троллейбусами для возвращения домой.

Муниципальным учреждением «Пассажирские перевозки» 7 января к 01:00 будет организована подача 18 единиц общественного транспорта для развоза населения:

- на остановочный пункт «Володарского», расположенный по нечетной стороне улицы Московской - 1 автобус по маршруту № 8, который проследует на улицу Чичерина с заездом на железнодорожный вокзал;

- на улицу Степана Разина (к «Вечному огню») - 6 автобусов по маршрутам № 8, следующих на улицу Чичерина через улицу Студенецкая набережная, №11т, 17, 18, 31, 23;

- на остановочный пункт «Парк культуры», расположенный по четной стороне улицы Советской - 2 троллейбуса по маршруту №8м, 20, следующих на МЖК с заездом на железнодорожный вокзал;

- на остановочный пункт «Парк культуры», расположенный по нечетной стороне ул. Советской - 1 троллейбус по маршруту № 1;

- на остановочный пункт «Дом-музей Чичерина», расположенный по четной стороне ул. Советской - 1 троллейбус по маршруту № 8м;

- на остановочный пункт «Дом-музей Чичерина», расположенный по нечетной стороне ул. Советской - 1 троллейбус по маршруту № 8м;

- на остановочный пункт «Сергеева-Ценского» - 3 автобуса по маршрутам № 1, 33, 8;

- на улицу Маркса к храму Святой Троицы - 2 автобуса (I автобус следует по улицам Рылеева, Магистральная, Мичуринская, Советская, II автобус следует по улицам Рылеева, Чичерина, Мичуринская, мкр. Северный);

- к Храму новомучеников церкви русской на Полынковском кладбище - 1 автобус по маршруту №31;

- к Христорождественскому храму - 2 автобуса.