Стало известно, какие улицы будут перекрыты в Тамбове в новогоднюю ночь: список

СЕГОДНЯ 13:44 2018-12-30T13:44:07+03:00

Также по городу будет запрещено перевозить опасные грузы

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Вниманию водителей. В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения новогодних массовых мероприятий на территории города Тамбова вводится ряд ограничений дорожного движения.

Так, будет запрещена остановка транспортных средств 31 декабря с 16.00 до 21.00 по улице Мичуринской, на участке от дома №112А до пересечения с бульваром Энтузиастов;

по внутриквартальному проезду от пересечения бульвара Энтузиастов и улицы Мичуринской до учебных корпусов Тамбовского государственного технического университета;

по улице Гастелло, на участке от улицы 40 лет Октября до улицы Ванина;

по улицам Ванина и 40 лет Октября, в районе культурно-досугового центра «Мир».

Также будет запрещена остановка транспорта 31 декабря с 16.00 до 22.30 по улице Советской, на участке от площади Л.Толстого до улицы Московской;

с 7 утра 31 декабря года до 4 утра 1 января по улице Куйбышева, на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской, и по улице Пензенской, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса.

Прекращается движение транспортных средств:

31 декабря с 17.30 до 21.00 по улице Ванина, на участке от дома № 2И до улицы Гастелло;

31 декабря с 15.00 до 22.30 по улице Куйбышева, на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской, и по улице Пензенской, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса.

- При необходимости будет прекращено движение 31 декабря с 19.30 до 20.30 по улице Мичуринской, на участке от дома №112А до пересечения с бульваром Энтузиастов, с 21.30 до 23.30 по улице Советской, на участке от улицы Чичканова до улицы Московской, и с 19.30 до 20.30 по улице Гастелло, на участке от улицы 40 лет Октября до улицы Дорожной, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Кроме того, 31 декабря будет запрещено движение транзитных транспортных средств, а также транспорта, перевозящего взрывчатые, опасные и ядовитые грузы, по территории Тамбова.