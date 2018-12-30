31 декабря автобусы развезут тамбовчан по домам после новогодних салютов

СЕГОДНЯ 09:40 2018-12-30T09:40:18+03:00

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В Тамбове 31 декабря традиционно подготовят автобусы, чтобы развести горожан из центра города в микрорайоны после проведения праздничного новогоднего салюта. Для удобства населения дополнительно будет организована подача общественного транспорта.

К 20 часам к остановочным пунктам «Парк победы» - 17 единиц общественного транспорта:

по четной стороне улицы Мичуринской - 8 единиц, в том числе по два троллейбуса маршрутов № 1 и № 8 и по одному автобусу по маршрутам № 23, № 31, № 52, № 55;

по нечетной стороне улицы Мичуринской - 9 единиц, в том числе по одному автобусу по маршрутам № 55, № 50, № 31р, № 56, № 1, № 8, а также три автобуса маршрута № 1 и два автобуса маршрута № 8.

Основной общественный транспорт по улице Мичуринской будет работать с интервалом 7-10 минут.

К 22 часам к остановочным пунктам «Московская» подойдут 24 единицы общественного транспорта:

по нечетной стороне улицы Советской - 11 единиц, в том числе по одному автобусу на маршрутах № 18, № 44, № 57, один троллейбус № 8м, три автобуса маршрута № 1 и по два автобуса маршрутов № 50 и № 55;

по четной стороне улицы Советской - 13 единиц, в том числе по одному автобусу на маршрутах № 13к, № 17, № 23, № 31, № 45, № 50, № 52, № 11т и пять автобусов по маршруту № 55.

Основной общественный транспорт по улице Советской будет работать с интервалом 10-15 минут.

- Время работы основных маршрутов общественного транспорта продлено с 22 до 23 часов, кроме того, горожане смогут добраться домой на троллейбусе № 1 и автобусе № 8, которые ходят до 24 часов, - цитирует пресс-служба городской администрации начальника отдела организации пассажирских перевозок муниципального учреждения «Пассажирские перевозки» Ираиду Крутицкую.