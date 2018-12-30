Юный тамбовчанин завоевал "серебро" на "Кубке Черноземья" по рукопашному бою

СЕГОДНЯ 13:10 2018-12-30T13:10:02+03:00

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Воспитанник детской спортивной школы №6 Тамбова Никита Агеев занял второе место на "Кубке Черноземья" по рукопашному бою. Около 300 спортсменов из различных уголков России стали участниками этого всероссийского турнира, который проходил в Орле.

Выступая на состязаниях, Никита Агеев завоевал серебряную медаль. Этот результат позволяет ему принять участие в Первенстве России по рукопашному бою в 2019 году. Также он выполнил норматив I взрослого разряда.

- В весовой категории до 55 кг в возрасте 14-15 лет приняло участие 16 бойцов. Тамбовский спортсмен провел три запоминающихся боя. Никита занимается под руководством опытного тренера-преподавателя Сергея Бобылева, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.