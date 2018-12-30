Перед Новым годом в Тамбове перекроют часть дорог

СЕГОДНЯ 11:50 2018-12-30T11:50:20+03:00

А горожан просят быть бдительными, чтобы не обезопасить себя и окружающих

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В городе во время праздничных мероприятий в новогоднюю ночь будет проведено блокирование подъездных путей со стороны центральных магистралей к местам массовых мероприятий специальной техникой. Все места проведения праздника будут предварительно обследованы и оборудованы контрольно-пропускными пунктами.

- Обращаем внимание горожан на повышение бдительности и соблюдение мер личной безопасности. Необходимо знать несложные правила при обнаружении подозрительных предметов. Во-первых, не стоит трогать, подходить или передвигать обнаруженный подозрительный предмет. Также лучше не курить и воздержаться от использования мобильного телефона вблизи данного предмета, - сообщает пресс-служба городской администрации. - Отойдя на безопасное расстояние - порядка ста метров - нужно немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы по телефонам 02, 72-40-70 (оперативный дежурный ФСБ), 72-03-39 (ЦГДС).