Тамбовчане остались без света из-за пожара в трансформаторной будке

СЕГОДНЯ 21:25 2018-12-29T21:25:21+03:00

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29 декабря в 19 часов 15 минут в Тамбове на улице Чичканова загорелась трансформаторная будка, из-за чего отключилась электроэнергия у жителей близлежащего микрорайона. Как пояснили в пресс-службе «ОРЭС-Тамбов», произошел технологический сбой в работе оборудования транформатора, возникло возгорание, в результате чего один из агрегатов вышел из строя. По информации ГУ МЧС России по Тамбовской области, на место ЧП выехали два отделения пожарной части №5, но помощь пожарных не понадобилась – энергетики сами потушили огонь до их приезда.

- Жилые дома, запитанные от вышедшего из строя трансформатора, подключили к резервному источнику питания, - рассказали в пресс-службе «ОРЭС-Тамбов». – К настоящему времени все потребители получают электроэнергию.