В Тамбове насмерть сбили пожилую женщину

СЕГОДНЯ 20:09 2018-12-29T21:04:07+03:00

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28 декабря около 18 часов в Тамбове на улице Пролетарской в районе дома №123 произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «Nissan Qashqai», 75-летний мужчина, допустил наезд на пешехода - 83-летнюю женщину, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате ДТП пешехода на "скорой" доставили в городскую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, где она впоследствии скончалась.