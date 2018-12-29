В Тамбове насмерть сбили пожилую женщину
Наезд произошел на Пролетарской
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:
28 декабря около 18 часов в Тамбове на улице Пролетарской в районе дома №123 произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
- Водитель автомобиля «Nissan Qashqai», 75-летний мужчина, допустил наезд на пешехода - 83-летнюю женщину, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
В результате ДТП пешехода на "скорой" доставили в городскую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, где она впоследствии скончалась.