В Тамбове открылась приемная Деда Мороза

СЕГОДНЯ 11:34 2018-12-30T11:34:16+03:00

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Под Новый Год, наверное, каждый ребенок мечтает увидеть Деда Мороза и получить из его рук подарок. Сотрудники культурно-досугового центра «Мир» воплотили мечту в реальность - в Тамбове по адресу улица Гастелло,65А открылась приемная Деда Мороза.

- Все новогодние каникулы малышам от двух до семи лет можно будет прийти к зимнему волшебнику, рассказать ему интересную историю или стихотворение и получить подарок. На встречу с Дедом Морозом нужно записываться заранее, ведь, как и в настоящей приемной, здесь каждому гостю уделят персональное внимание, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

В сказочной приемной вместе с Дедом Морозом ребят будут ждать и его помощники. Они научат маленьких гостей делать несложные новогодние поделки. Встретиться с зимним волшебником можно будет с 15.00 до 18.00. Подробнее о работе приёмной Деда Мороза можно узнать по номеру телефона: 44-12-83.