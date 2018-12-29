2018-12-29T12:38:39+03:00
Происшествия

Тамбовские следователи выяснят причины гибели четырех человек на пожаре в Сатинке

По предварительной версии возгорание произошло из-за неисправного обогревателя или электропроводки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В пожаре погибли четыре человекаВ пожаре погибли четыре человека
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Стали известны подробности пожара, который произошел 29 декабря утром в поселке Сатинка Сампурского района. Возгорание возникло в частном жилом доме по улице Кооперативной, в котором проживала семья с двумя малолетними детьми. После тушения пожара при разборе завалов обнаружены тела четырех человек – 25-летнего хозяина дома, его 5-летнего сына, их 32-летнего родственника и его 34-летней сожительницы. Супруге хозяина дома с маленькой дочкой удалось спастись.

- По данному факту Тамбовским межрайонным следственным СУ СКР по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, - сообщили в региональном СКР. - В качестве основной причины возгорания в настоящее время рассматривается версия о неисправности обогревательных приборов либо электропроводки.

Сейчас следователи и криминалисты следственного управления продолжают работу на месте трагедии, допрашивают очевидцев, соседей и родственников погибших.

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